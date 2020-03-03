Суд отложил рассмотрение апелляции подозреваемого по делу Шеремета

Суд отложил рассмотрение апелляции подозреваемого по делу Шеремета

Суд на Украине перенес на 12 марта рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения бывшему участнику конфликта в Донбассе Андрею Антоненко, подозреваемому в организации убийства журналиста Павла Шеремета, сообщил в понедельник один из адвокатов подозреваемого Станислав Кулик.

Печерский районный суд Киева оставил Антоненко под стражей 20 февраля.
"Заседание отложили на 13.20 (14.20 мск - ред.) 12 марта. Сегодня мы должны были показать в суде, что разница в росте между Антоненко и лицом на видеокамере является существенной, мы настаиваем на этом. Существуют выводы экспертизы досудебного следствия по этому поводу. Наши шансы увеличиваются, и мы надеемся, что вскоре Антоненко выйдет из зала суда", - цитирует Кулика агентство УНИАН.

Он добавил, что сторона защиты планировала представить выводы экспертизы, согласно которым рост подзащитного на 10 сантиметров выше, чем у лица на камере наблюдения, которого следствие считает подозреваемым.

Заседание коллегии Киевского апелляционного суда в понедельник не состоялось из-за болезни одного из судей коллегии.

В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".