В САП отрицают открытие уголовного дела против руководства ГБР

Конфликт между ГБР (Государственное бюро расследований) с одной стороны и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) с генпрокурором с другой стороны, серьезно обострился.



После того как "Страна" опубликовала материал о том, что НАБУ и Офис генпрокурора хотят заблокировать проведение конкурса по отбору на должности в ГБР и для этого зарегистрировали уголовное производство, в котором фигурирубт руководители Госбюро, в Офисе генпрокурора опубликовали опровержение этой информации.



"Информация, опубликованная на сайте интернет-издания "Страна.ua", в которой указано, что 27 февраля 2020 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры офиса Генерального прокурора якобы зарегистрировали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, в отношении должностных лиц Государственного бюро расследований, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.



Там отмечают, что им "неизвестно происхождение документа, обнародованного тем же интернет-изданием" и назвали его подделкой. В САП опровергают, что открывали уголовное производство по данному делу.



В тоже время источники "Страны" в правоохранительных органах, которые предоставили эту информацию, продолжают настаивать на ее подлинности.



Они заявляют, что после выхода нашей публикации в прокуратуре утром 2 марта провели совещание, где решался вопрос, как избежать разглашения информации по открытию дела.



"Было принято решение внести изменения в реестр по фабуле и квалификации. Так как САП и ГПУ являются держателями реестра - просмотреть изменения невозможно", - рассказали нам источники.



Также, по их данным, есть точная информация о полученных санкциях на негласные следственно-розыскные действия (НСРД) в отношении сотрудников ГБР - слежка, прослушка и прочее.



Напомним, что данный конфликт еще одним аргументов в пользу увольнения генпрокурора, которое, как уже писала "Страна", может быть проголосовано уже в эту среду, 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады. Для этого нужно собрать 150 подписей депутатов, причем сбор уже активно идет.

