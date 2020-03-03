Адвокат: подделку подписей Родченкова подтвердил один из лучших экспертов Великобритании

Подделку подписей бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова на ключевых доказательствах по делу Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой подтвердил один из лучших экспертов-подчерковедов Великобритании. Об этом после первого дня рассмотрения апелляций бывших биатлонисток заявил их адвокат Алексей Панич.



Слушания по делам спортсменок продлятся два дня. Санкции Международного олимпийского комитета (МОК) россиянки оспорили более двух лет назад, бывшие биатлонистки не согласны с решением дисциплинарной комиссии МОК признать их виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.



"Мы сравнивали подписи с другими подписями господина Родченкова, которые нами были получены в московской лаборатории, где он ранее работал директором. Мы получили большое количество образцов его подписей - более ста, притом что для проведения экспертизы обычно требуется порядка двух десятков образцов", - сказал Панич.



"Мы были практически уверены в том, что если принесем заключение исключительно от российских экспертов, то ему никто не поверит, поэтому мы нашли и привлекли к работе одного из лучших английских экспертов-почерковедов, который неоднократно выступал в судах как Великобритании, так и других государств. Опыт его работы составляет более 40 лет, и он пришел к выводу о поддельности подписей господина Родченкова", - добавил он.



Адвокат также отметил, что проверку подписей проводили IT-эксперты компании Group-IB. "Ключевые доказательства, которые представлены в этом деле, - это аффидевиты Родченкова, и поскольку ряд подписей на этих аффидевитах вызвали у нас подозрения, мы перед сегодняшним судебным заседанием попросили экспертов оценить данные подписи", - сказал Панич.



"Российские и английские эксперты-почерковеды пришли к выводу, что все, абсолютно все подписи Родченкова на аффидевитах являются поддельными. И такой же вывод был сделан Group-IB. Сегодня мы сделали заявление, что подписи являются поддельными, и эти доказательства были приняты к рассмотрению", - добавил он.



