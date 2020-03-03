Тимошенко заявила о "полном коллапсе" на Украине

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что курс нынешних властей привел Украину к "полному коллапсу".



"Перестановка фамилий, столов, стульев в исполнительной службе ни к чему не приведет, если президент определил курс на продажу земли, на продажу стратегической собственности, на уничтожение отечественной науки, экономики и среднего класса в стране", — заявила политик на брифинге, трансляция которого велась в Facebook.



Тимошенко отметила, что в понедельник стали известны данные о бюджете за январь и февраль 2020 года, которые свидетельствуют о невыполнении бюджета на 22,5 процента, а в казну не поступило 27,5 миллиарда гривен.



"Если еще один-два месяца так будет выполняться бюджет, то считайте, что у нас экономики не существует", — сказала она.



При этом лидер "Батькивщины" обвинила киевские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским в стремлении продать все, включая землю, недра и стратегические объекты "внешним хозяевам".



"Это сознательная политика, и надо констатировать, что эпоха лжи продолжается в еще более радикальном и махровом виде", — резюмировала Тимошенко.



Политик добавила, что если нынешние власти смогут добиться в парламенте передачи в концессию портов и аэропортов, а также сумеют одобрить в Верховной раде закон о земле, то о независимой Украине можно забыть.

