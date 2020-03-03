Корниенко озвучил претензии к Кабмину

Нынешнее правительство работает не эффективно в социальной, промышленной и жилищно-коммунальной политике, считает глава партии Слуга народа Александр Корниенко. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова".



"Касательно правительства - у нас возник парадокс, он нам не понятен и мы бы хотели найти ответ. Доверие к президенту сохраняется достаточно высоким. Это свидетельствует о том, что в целом тот курс, который предлагал президент год назад, и партия Слуга народа во время предвыборной кампании, к этому курсу, экономическому, социальному, есть доверие. И есть ожидания, что этот курс будет выполняться", - сказал нардеп.



При этом он отметил, что есть претензии к выполнению этого курса и программы. "Люди не почувствовали это в своем кармане, на своем дворе, не почувствовали в состоянии улучшения медицинской инфраструктуры, например", – привел пример Корниенко.



Он считает, что в отдельных сферах "царит определенный беспорядок", хотя есть "стратегия, куда мы идем".



Нардеп также рассказал о планах назначить профильного министра или вице-премьера, который будет координировать промышленную политику.



Касательно обновления и изменений в силовом блоке, нардеп отметил, что сначала нужно заслушать отчет правоохранительных органов и задать им вопросы. После уже целесообразно говорить о возможных кадровых изменениях, хотя Корниенко не исключает, что некоторым руководителям силовиков необходимо дать время "проявить себя".



"Финальная конфигурация будет обсуждаться на заседании фракции во вторник", – добавил Корниенко.

