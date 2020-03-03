Франциска I проверили на заражение коронавирусом

Папа Римский Франциск I, который в конце февраля заболел сильной простудой, прошел тест на коронавирус. Он показал отрицательный резульат.



Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Il Messaggero.



Отмечается, что реального подозрения на коронавирус у понтифика не было. Проверка проводилась в целях профилактики и на фоне распространение Covid-2019 в Италии. На момент прохождения теста 83-летний Папа Римский был уже неделю простужен. В воскресенье во время встречи с верующими у него был сильный кашель.



Между тем, симптомы у Папы проявились после визита в Бари и многочисленных встреч с людьми со всего мира. Однако тест не подтвердил вирус, поэтому Папа мог продолжать отправлять утренние мессы и принимать визиты в доме Святой Марты, где он живет.



Ватикан официально не сообщал об обследовании Понтифика. С самого начала болезни официальные лица заявляли, что Папа простужен, а оснований ставить другие диагнозы нет.

