"Газпром" увеличил транзит газа через Украину

Российский концерн Газпром в феврале транспортировал через украинскую газотранспортную систему 76% от забронированных объемов газа. Об этом накануне сообщил глава компании Оператор газотранспортной системы Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook.



"По оперативным данным, транзит газа через Украину в страны ЕС и Молдову в феврале составил 3,926 млрд кубометров. Это составляет 76% от забронированных мощностей в рамках нового контракта с Газпромом", – написал он.



По словам Макогона, предоплату за февраль Газпром осуществил в полном объеме еще в январе. Предоплата за март, добавил он, также уже поступила на счета Оператора ГТС Украины.



Напомним, в январе Газпром использовал менее половины оплаченных мощностей ГТС, прокачав 2,55 млрд куб. м. При этом услуги транзита были оплачены из расчета 5,52 млрд куб. м.



Как известно, 1 января 2020 года истек транзитный контракт между Нафтогазом и Газпромом. Согласно новому соглашению, транзит российского газа в этом году предполагается на уровне минимум 65 млрд куб. м газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 гг. транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

