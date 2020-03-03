Рябошапка активизирует расследования против "чиновников Януковича"

Офис генерального прокурора и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) активизируют расследование дел против бывших чиновников времен экс-президента Виктора Януковича, что должно сделать невозможной отмену против них персональных санкций Евросоюза, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Ранее в связи с реформой генеральной прокуратуры, в том числе и преобразованием ее в офис генпрокурора, ведомство утратило функцию следствия и было вынуждено передать все дела, по которым вело расследования, в другие правоохранительные органы. Офис генерального прокурора Украины передал в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) почти 200 уголовных дел, более половины из которых являются экономической частью дел "евромайдана".



"Мы сейчас провели аудит дел относительно подсанкционных лиц. Большая часть из них передана в НАБУ, которое пользуется доверием у европейских партнеров. Это также оценено положительно. Мы уже провели несколько совещаний, где распланировали, каким образом можно активизировать расследование и, наконец, предоставить европейским партнерам доказательства того, что эти расследования не заморожены, но активизированы и расследуются дальше", - цитирует генпрокурора агентство "Укринформ".



Рябошапка признал, что не все материалы, которые генпрокуратура ранее предоставляла ЕС, подтверждали активность и результативность следствия по этим делам. Соответственно, европейская сторона имела основания не продлевать персональные ограничительные меры против некоторых представителей власти времен Януковича.



Рябошапка сообщил, что офис генпрокурора выступил с инициативой объявить в международный розыск таких лиц, которые сейчас находятся только в украинском национальном розыске, что позволит применить к некоторым из них специальную процедуру заочного осуждения. "Есть проблема, связанная с тем, что в отношении некоторых из этих подсанкционных лиц бывшее руководство Генеральной прокуратуры проводило определенные переговоры - тайные. И европейские эксперты в таких переговорах, собственно, видят наличие не правовых, а в некоторых коррупционных мотивов для преследования этих бывших чиновников. Такая проблема существовала, и об этом неофициально в кулуарах говорили эксперты", - рассказал Рябошапка.



Он отметил, что сейчас в офисе генпрокурора полностью изменили формат документов, предоставляемых стороне ЕС, что европейские эксперты оценивают положительно.



После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.

