Меган Маркл хочет сняться в супергеройском кино Marvel

Меган Маркл, которая вместе с мужем, принцем Гарри решила отказаться от королевских титулов, решила сняться в фильме про супергероев и попросила своих агентов найти ей подходящую роль. Об этом сообщает Daily Mail.



"Она знает, что не сможет вытащить фильм как актриса. У людей не получится закрыть глаза на тот факт, что она Меган Маркл. Но она полна решимости снова играть и думает, что фильм с большим актерским составом - это то, что ей нужно", - сообщил источник из ее окружения.



По его словам, раньше у фильмов Marvel было определенное клеймо, но сейчас они являются крупнейшим рынком, и роль в одном из них хочет получить Меган.



Напомним, перед замужеством Марк исполняла одну из главный ролей в сериале "Форс-мажоры". Ранее она подписала контракт с Disney и готовится озвучить персонажа в одном из мультфильмов. Полученные деньги за озвучку герцогиня пожертвует в организацию защиты животных.

