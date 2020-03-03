В Черновцах зафиксирован первый на Украине случай заражения новым коронавирусом

В Черновцах у вернувшегося из Италии больного украинца диагностировано первое в Украине заболевание коронавирусной инфекцией, заявил заместитель министра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко.



"Сегодня в Украине зафиксирован первый случай коронавируса", - сказал Ляшко на брифинге в Киеве во вторник.



По его словам, по состоянию на понедельник было четыре случая подозрения на заболевание коронавирусом, один из которых и подтвердился.



В настоящее время проводится работа с кругом окружения лица с подтвержденным коронавирусом. "И этот круг невелик", - отметил Ляшко.



Главный санврач Украины рассказал, что заболевший – мужчина, вернувшийся из Италии, где они с супругой путешествовали. После возвращения они самоизолировались, и спустя два дня у мужчины были обнаружены симптомы коронавируса. Мужчина был доставлен в госпитальную базу, определенную Управлением Минздрава в Черновицкой области.



Симптомы у больного появились 28 февраля, госпитализация состоялась 29 февраля, а в понедельник, 2 марта, вечером – подтвержден коронавирус.



У супруги заболевшего в настоящее время каких-то симптомов не наблюдается.

