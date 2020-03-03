Полиция расследует 8 уголовных производств из-за беспорядков в Новых Санжарах

Правоохранители осуществляют расследование по фактам правонарушений возле медицинского центра "Новые Санжары", на сегодняшний день подозрения в совершении преступлений получили 10 человек, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.



"Расследование продолжается в 8 производствах, открытым по таким статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия); ст.293 (групповое нарушение общественного порядка); ч.2 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности) ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) ч.1 ст.294 (массовые беспорядки) ст.295 (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку), ч.1 ст.296 (хулиганство)", - говорится в сообщении.



Ранее полиция вручила пяти фигурантам дела подозрения в совершении массового беспорядка. Четырем из них суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Ходатайство об избрании меры пресечения для пятой лица суд не удовлетворил.



Домашний арест с запретом покидать место жительства ночью получил также подозреваемый в посягательстве на жизнь полицейского.



Так, на сегодня еще двум лицам сообщили о подозрениях в совершении хулиганских действий и двум фигурантам вручили подозрения в блокировании транспортных коммуникаций.



Как сообщалось, из китайского Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты, а также 27 иностранцев.



20 февраля стало известно, что эвакуированных из Китая разместят в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.



Местные жители протестовали против такого решения. Проезду автоколонны пытались воспрепятствовать. 24 наиболее агрессивных граждан были доставлены в территориальные отделы Нацполиции. Впоследствии 23 задержанных отпустили домой.



Ещё один задержанный, который пьяным сел за руль автомобиля "Нива" и наехал на строй нацгвардейцев, остался под стражей. В субботу 22 февраля суд изберет ему меру пресечения. Следствие настаивает на содержании под стражей.



По беспорядкам в Новых Санжарах 20 февраля были начаты уголовные производства по 5 статьям Уголовного кодекса Украины, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

