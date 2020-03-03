Анкара сообщает о "нейтрализации" за сутки более 300 бойцов Асада

Турецкая армия в ходе операций на севере Сирии за сутки нейтрализовала 327 бойцов сирийской правительственной армии и поддерживающих Дамаск ополченцев, сообщили во вторник в Минобороны Турции.



Согласно переданным в СМИ данным министерства, кроме того, за последние сутки сбиты самолет ВВС Сирии и сирийский беспилотник, уничтожены шесть танков, пять самоходных артиллерийских установок (САУ), два комплекса ПВО.



Обычно в Турции используют термин "нейтрализация", чтобы обозначить убитых и взятых в плен бойцов противника.



Днем ранее в Турции сообщили, что за все время операции на севере Сирии нейтрализовано 2 557 сирийских военных и ополченцев. Таким образом, с учетом данных за вторник, в Сирии, по версии турецкой стороны, нейтрализовали уже почти 2,9 тыс. бойцов.



ВС Турции поддерживают ведущих борьбу против Дамаска боевиков на севере Сирии. В последние дни участились случаи обстрелов сирийскими военными позиций турецкой армии в провинции Идлиб. Турецкая сторона также наносит удары по сирийским правительственным силам.

