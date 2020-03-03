Минздрав призвал украинцев не скупать медицинские маски

Минздрав призвал украинцев не скупать медицинские маски

Украинцев, которые не имеют острого респираторного вирусного заболевания, призывают не покупать хирургические маски, поскольку это может привести к дефициту на уровне страны. Об этом на брифинге во вторник, 3 марта, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он также отметил, что маска может вызвать фальшивое заблуждение своей защиты.

"Не нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно хирургические маски тогда, когда они не нужны. Поскольку это создает фальшивое заблуждение своей защиты и не предотвращает или не позволяет использовать другие эффективные профилактические методы профилактики острых респираторных вирусных заболеваний, к которым относится и коронавирус", - сказал Ляшко.

Среди действенных профилактических средств он назвал частое мытье рук или их обработка антисептическими средствами.

"Также мы должны придерживаться изоляции или не контактировать с больными с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, а если происходит контакт, то мы должны находиться на 1,5 - 2 метра от этого человека", - сказал Ляшко.

Больной человек с симптомами - это именно тот человек, который нуждается в одевании хирургической маски, чтобы уменьшить расстояние на которое распространяется возбудитель инфекционной болезни.

Он также подчеркнул, скупленные без необходимости и лежащие по квартирам маски, приведут к тому, что когда в больницах будет вводиться масочный режим, их не будет где приобрести.

"Маска должна одеваться только на человека с симптомами острой респираторной болезни, когда он будет приходить в больницу, чтобы исключить распространение заболевания среди здоровых людей", - подчеркнул Ляшко.

Он также отметил, что министры здравоохранения стран ЕС пришли к выводу, что не нужно использовать хирургические маски без надобности.