Минздрав призвал украинцев не скупать медицинские маски

Украинцев, которые не имеют острого респираторного вирусного заболевания, призывают не покупать хирургические маски, поскольку это может привести к дефициту на уровне страны. Об этом на брифинге во вторник, 3 марта, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.



Он также отметил, что маска может вызвать фальшивое заблуждение своей защиты.



"Не нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно хирургические маски тогда, когда они не нужны. Поскольку это создает фальшивое заблуждение своей защиты и не предотвращает или не позволяет использовать другие эффективные профилактические методы профилактики острых респираторных вирусных заболеваний, к которым относится и коронавирус", - сказал Ляшко.



Среди действенных профилактических средств он назвал частое мытье рук или их обработка антисептическими средствами.



"Также мы должны придерживаться изоляции или не контактировать с больными с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, а если происходит контакт, то мы должны находиться на 1,5 - 2 метра от этого человека", - сказал Ляшко.



Больной человек с симптомами - это именно тот человек, который нуждается в одевании хирургической маски, чтобы уменьшить расстояние на которое распространяется возбудитель инфекционной болезни.



Он также подчеркнул, скупленные без необходимости и лежащие по квартирам маски, приведут к тому, что когда в больницах будет вводиться масочный режим, их не будет где приобрести.



"Маска должна одеваться только на человека с симптомами острой респираторной болезни, когда он будет приходить в больницу, чтобы исключить распространение заболевания среди здоровых людей", - подчеркнул Ляшко.



Он также отметил, что министры здравоохранения стран ЕС пришли к выводу, что не нужно использовать хирургические маски без надобности.

