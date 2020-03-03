Украинцы втрое увеличили продажу валюты

За прошлый месяц украинцы продали коммерческим банкам наличной валюты на 1456,5 млн долларов (в эквиваленте), а купили на 1165,2 млн долларов, говорится в пресс-центре Нацбанка.



Таким образом, в феврале снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 291,2 млн долларов, в то время как в декабре 2019 года она составляла 181,5 млн долларов, в январе - 102,4 млн долларов.



Отметим, что НБУ в течение недели 24-28 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 81,00 млн долларов, что на 44 млн долларов меньше, чем неделей ранее. С начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1082,00 млн долларов и продал на 295,00 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 787,00 млн долларов.

