Из-за коронавируса Twitter рекомендовал своим сотрудникам работать из дома

Компания Twitter рекомендовала своим сотрудникам работать из дома. Такие меры были приняты в связи с распространением нового вида коронавируса.



В частности, для сотрудников подразделений компании в Южной Корее, Гонконге и Японии эта рекомендация носит обязательный характер, сообщает BBC.



"Компания также заявила, что "настоятельно рекомендует" всем своим 5000 сотрудникам по всему миру не приходить на работу", - сказано в сообщении. Таким образом в Twitter надеются помочь остановить распространение заболевание.



Накануне компания запретила все несущественные деловые поездки и мероприятия для своих работников.

