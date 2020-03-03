Южная Корея выделит $25 миллиардов на борьбу с коронавирусом

В Южной Кореи выделят на неотложные меры борьбы с коронавирусом 30 триллионов вон (25 миллиардов долларов США), решение принял президент Мун Чжэ Ин, пишет во вторник, 3 марта, Yonhap.



"Президент Мун Чжэ Ин заявил во вторник, что Южная Корея начинает войну против вируса Covid-19... Выступая на еженедельном заседании кабинета министров, он заявил о планах прямо или косвенно привлечь на борьбу с вирусом 30 триллионов вон (25 миллиардов долларов США)", - говорится в сообщении.



Еще глава Южной Кореи потребовал от всех министерств и правительственных служб находиться в круглосуточной готовности к чрезвычайным ситуациям.



По состоянию на сегодняший день общее количество зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 4812 человек.

