Кабмин передает на большую приватизацию ГПЗКУ, "Хлеб Украины" и завод "Большевик"

Кабинет министров передал Фонду госимущества (ФГИ) Украины 100% акций крупных государственных предприятий, среди которых - предприятие "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) и ГАК Украина", сообщается на сайте правительства.



"Эта (ГПЗКУ - ИФ) крупнейшая корпорация - экспортер зерна в Украине и крупнейший в стране производитель муки. На бумаге почему-то убыточная и неэффективная. Благодаря приватизации предприятие сможет модернизировать свои мощности, создать новые рабочие места и платить больше налогов в государственный бюджет Украины", - комментирует решение правительства премьер-министр Алексей Гончарук.



Помимо указанных предприятий, на приватизацию также передан завод "Большевик" (АО "Первый киевский машиностроительный завод", Киев).



На предприятиях будет проведена реструктуризация и подготовка к аукционам с привлечением частного инвестора, отмечают в правительстве.



В целом Кабмин на заседании во вторник передал в ФГИ на приватизацию 431 государственный объект.



"За шесть месяцев работы мы передали 961 объект на приватизацию. Для сравнения: с 2008-го по 2018 гг. передано всего 93 объекта. Предприятия, которые годами генерировали проблемы и убытки, получат нового эффективного собственника, новые рабочие места", - цитируется в сообщении Гончарук.



Как сообщалось, Кабинет министров 3 марта принял решение о приватизации ГП "Артемсоль".

