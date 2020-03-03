Бандерас сыграет в экранизации компьютерной игры

Антонио Бандерас снимется в экранизации известной компьютерной игры Uncharted. Об этом сообщает Variety.



Известно, что кроме Бандераса в ленте также сыграют Тати Габриэль и София Тейлор Али. Какие именно роли с игры исполнят актеры, пока не уточняется.



Режиссером экранизации, предположительно, станет Рубен Фляйшер, снявший Веном. Фильм получит название Неизведанное: Удача Дрейка, как и первая игра серии - Uncharted: Drake’s Fortune. Она же ляжет в основу сюжета картины.



В игре главный герой Нейтан Дрейк посещает один из островов Атлантики в поисках сокровища. Он идет по подсказкам мореплавателя Фрэнсиса Дрейка. Игра была доступна для PlayStation и вышла тиражом свыше 40 миллиона копий.



Ожидается, что на экраны фильм выйдет в марте 2021 года.

