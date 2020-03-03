Россия снизила цену на газ для Болгарии на 40%

Российский газовый монополист Газпром снизил цену на газ для Болгарии на 40%. Об этом сказал болгарский премьер-министр Бойко Борисов, сообщает ТАСС во вторник, 3 марта.



"Газпром сегодня нам передал подписанный договор с самым большим снижением цены на природный газ, более чем на 40%", – объявил Борисов на пресс-конференции, не уточнив новую цену на газ.



Он назвал это событие "символичным подароком" к 142-й годовщине освобождения Болгарии в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая отмечается 3 марта, подчеркнув, что диверсификация и конкуренция реально снижают цены на газ.



В Газпром экспорте агентству подтвердили заключение соглашения.



"В рамках процедуры пересмотра цены на поставляемый в Болгарию российский природный газ компании Газпром экспорт и Булгаргаз достигли взаимовыгодного решения и подписали соответствующее соглашение", – сказали в компании.



В свою очередь глава Булгаргаза Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40% – до 26,29 лева (около 14 евро) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около 22 евро). Цены на газ снижены задним числом, начиная с 5 августа 2019 года.

