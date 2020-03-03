Рада закрыла утреннее заседание, не приняв ни одной правки

В Верховной Раде Украины завершилось утреннее пленарное заседание, на котором рассматривали законопроект о рынке земли. Народные депутаты не приняли ни одной из предложенных поправок, передает корреспондент УНН.



"Утреннее заседание Верховной Рады Украины объявляет закрытым", - сказал глава ВР Дмитрий Разумков.



Так, по результатам голосования, ни одна из поправок не была принята. В общем народные депутаты рассмотрели 2144 правки с 4018 законопроекта №2178-10.

