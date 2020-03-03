Лукашенко предложил странам Балтии и Украине партнерство в нефтепереработке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможной и целесообразной совместную со странами Балтии и Украиной переработку нефти на белорусских НПЗ для последующей реализации нефтепродуктов на соседних с республикой рынках.



"Мы можем работать вместе. Договориться с Украиной, странами Юго-Восточной Европы вместе работать и поставлять нефтепродукты на этот рынок, покупая нефть через порт Одессы", - заявил Лукашенко в ходе совещания с правительством во вторник.



Видеофрагменты выступления президента распространил близкий к пресс-службе президента телеграмм-канал "Пул Первого".



"Рынок юга, прежде всего, братской нам Украины - это премиальный рынок. На Мозырском заводе (Гомельская область, недалеко от Украины - ИФ) производится качественный продукт, это даже украинские водители говорили", - добавил Лукашенко.



По его мнению, аналогичное сотрудничество можно наладить на НПЗ "Нафтан", который расположен в Витебской области, недалеко от латвийской границы. "Мы можем полностью взять и вместе работать с Эстонией, Латвией и Литвой, плюс Белоруссия и другой рынок - если это нужно будет. Перерабатывать нефть и продавать северным нашим соседям", - сказал Лукашенко, комментируя возможный маркетинг поставок нефтепродуктов с "Нафтана".



"Рынки есть, хорошие, близкие рынки, но нужна логистика. За последние месяцы мы многое проработали по поставкам нефти", - добавил президент.



Как сообщалось, Белоруссия в условиях отсутствия поставок нефти от крупных российских нефтяных компаний предпринимает активные шаги по диверсификации импорта нефти.



В марте ожидается начало поставок нефти на Мозырский НПЗ азербайджанской нефти из порта Одессы по нефтепроводу Одесса - Броды.



Во вторник Лукашенко поручил в сжатые сроки достроить инфраструктуру северного участка белорусской "Дружбы", что позволит обеспечить поставку нефти из порта Клайпеда на белорусский НПЗ "Нафтан" по трубопроводу.

