В России заблокировали счета семьи Навального

Банковские счета основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в России Алексея Навального, его жены Юлии, детей и родителей-пенсионеров заблокированы по постановлению следствия.



Об этом оппозиционер сообщил на своем сайте и в YouTube.



«Я лезу сам в интернет-банк и вижу, что и у меня все карточки заблокированы. «Постановление следователя в рамках уголовного дела такого-то», - пишет Навальный.



Банковские счета по постановлению следствия заблокированы также у жены Навального Юлии, дочери Дарьи, сына Захара и родителей-пенсионеров.



На счетах везде указана сумма «минус 75 миллионов рублей». По мнению Навального, это свидетельство того, что речь идёт об уголовном деле об отмывании денег через его Фонд, где проходила именно эта сумма.



Одновременно счета заблокированы у директора ФБК Ивана Жданова, его жены и отца.



Дело против ФБК было возбуждено в августе 2019 года. Ранее по нему были арестованы более ста банковских счетов сотрудников фонда и региональных штабов Навального, волонтеров, активистов и их родственников. Счета самого Навального до этого не трогали, в интервью проекту "Русские норм" он говорил, что находится в спокойной зоне "в центре урагана".



Кроме того, начальник юротдела Фонда борьбы с коррупцией Слава Гимади сообщил Навальному, что российский олигарх Олег Дерипаска подал на него в суд. «За что, не знаем, но записали его почему-то как «Дерипаско», - поясняет Навальный.

