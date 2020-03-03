В детсадах и школах Киева детям будут мерить температуру

Всем воспитанникам столичных детских садов и школьникам Киева ежедневно будут измерять температуру. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.



"Я поручил департаменту образования и здравоохранения КГГА организовать измерения каждое утро температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ", - написал Кличко.



Он также рассказал об остальных мерах, которые принимаются в Киеве для недопущения распространения коронавируса.



"Весь коммунальный общественный транспорт столицы перед выходом на линию ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами", - сообщил Кличко.



По его словам, в столице подготовлены базы в семи столичных больницах для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус. По три - для взрослых и детей и одна - для беременных. На случай осложнения эпидемической ситуации столичная власть определила дополнительные учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса.



Кроме того, в столице организовали две специализированные бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус. Все скорые дезинфицируют дважды в день.



Также столичная власть заказала оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус в аэропортах Киева. Таким образом, пассажирам, у которых обнаружат высокую температуру или признаки возможного заболевания, могут сделать тест на COVID-19 непосредственно в аэропорту.

