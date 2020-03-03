КСУ продолжит рассмотрение закона о люстрации

Конституционный суд Украины сегодня не завершил рассмотрение закона о люстрации и вернется к нему на одном из следующих заседаний. Об этом УНН сообщила руководитель Управления коммуникаций КСУ и международного сотрудничества Марьяна Гайовская.



"Рассмотрение дела о соответствии Конституции положений ЗУ "Об очистке власти" будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний КСУ", - сообщила она.



Как сообщал УНН, 3 марта КСУ продолжал рассмотрение дела по конституционному представлению Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) пункта 6 части первой, пунктов 2, 13 части второй, части третьей статьи 3 Закона Украины "Об очищении власти", 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) частей третьей, шестой статьи 1, частей первой, второй, третьей, четвертой, восьмой статьи 3, пункта 2 части пятой статьи 5, пункта 2 Заключительных и переходных положений этого закона, Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) части третьей статьи 1, пунктов 7, 8, 9 части первой, пункта 4 части второй статьи 3, пункта 2 Заключительных и переходных положений этого закона, Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) части третьей статьи 4 этого закона (закрытая часть пленарного заседания).



Закон о люстрации вступил в силу 16 октября 2014 года и запрещает высокопоставленным чиновникам времен экс-президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти в течение 5 или 10 лет.

