Экс-командира "Айдара" Мельничука освободили из-под стражи

Задержанный в Греции народный депутат Украины VIII созыва, экс-командир "Айдара" Сергей Мельничук освобожден из-под стражи.



Об этом Укринформу сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.



"Мельничука освободили из-под стражи", - отметил он.



Директор департамента сообщил, что освобождение состоялось по решению прокурора на основании уведомления центрального органа Интерпола о приостановлении заявки России и ее просмотра в отношении задержания Мельничука.



Как сообщал Укринформ, бывший командир батальона "Айдар" и народный депутат VIII созыва Сергей Мельничук сообщил в Facebook, что его задержали на границе с Грецией по требованию России.



По словам Мельничука, его в международный розыск объявила Россия, а задержали на границе Болгарии и Греции.



Экс-депутат сообщил, что находится в отделении с 9-месячным сыном и женой, находящейся на седьмом месяце беременности.

