Кабмин упростил условия открытия частных детсадов

Кабинет министров Украины упростил регистрацию частных детских садов физическим лицам - предпринимателям, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на своем сайте.



"Отныне дошкольные учреждения смогут привлекать компании для обеспечения питания и медицинского обслуживания, а также нанимать на работу не только педагогических работников. Для начала деятельности в сфере дошкольного образования не обязательно иметь собственные пищеблоки, стиральные и тому подобное", – указало министерство в сообщении по итогам заседания правительства во вторник.



Эти услуги должны обеспечивать юридические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют право их предоставлять, уточнили в министерстве.



Упрощение регистрации частных детсадов будет способствовать открытию небольших учреждений дошкольного образования в адаптированных помещениях, полагают в Минэкономики.



"Также согласно изменениям, детские сады смогут привлекать к работе не только педагогов, но и других специалистов, услуг которых потребует заведение во время образовательного процесса. Это поможет в выполнении вариативной составляющей обучения, которую заведение определяет с учетом особенностей региона, индивидуальных запросов детей или пожеланий родителей", – добавило министерство.



Постановление о внесении изменений в Лицензионные условия осуществления образовательной деятельности вступит в силу через два месяца со дня его опубликования.

