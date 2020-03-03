В Раду внесли постановление о выражении недоверия Генпрокурору

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления №3154 "О выражении недоверия генеральному прокурору Рябошапке Р.Г.". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.



Сейчас текст документа отсутствует на сайте ВР. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.



Авторы проекта - 83 народных депутата.



Заместитель руководителя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура заявил, что на вечернем заседании фракции "Слуга народа" могут принять решение об отставке главы правительства Алексея Гончарука и генерального прокурора Руслана Рябошапки.