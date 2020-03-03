"Слуга народа" рассмотрит отставку Гончарука

Фракция Слуга народа на заседании во вторник, 3 марта, рассмотрит вопрос об отставке правительства во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Об этом заявил замглавы комитета Верховной Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.



"По предварительной информации, сегодня на вечернем заседании фракции будет принято решение об отставке премьер-министра Гончарука и, соответственно, всего состава Кабинета министров Украины", - написал он в телеграмм.



Также, по словам нардепа, учитывая результаты работы генпрокурора Руслана Рябошапки, "высока вероятность, что и он покинет свой пост".



Стоит отметить, что нардеп от Слуги народа Макс Бужанский уже зарегистрировал постановление об увольнении Рябошапки.



"Постановление о выражении недоверия генеральному прокурору набрало необходимое количество голосов, и я зарегистрировал его в парламенте. Выгоним его разом, так сказать", - написал он в телеграмм.



В свою очередь, нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко сообщает, что на завтрашнее внеочередное заседание Верховной Рады пригласили представителей дипломатического корпуса и послов.



"Комитет по вопросам внешней политики. Министр Пристайко отчитывается о работе министерства. С какими-то нотками прощания на посту министра. На вопрос, означает ли его выступление отставку, прямого ответа мы не получили. Но неожиданно для себя выяснили, что завтра на внеочередное заседание ВР приглашены представители дипломатического корпуса, послы. Чем дальше, тем интереснее. Похоже, завтра будет жарко", - написала она.

