Россия призвала ЕС отреагировать на украинский законопроект "О медиа"

Россия призвала ЕС отреагировать на украинский законопроект "О медиа"

Москва рассчитывает на более объективную реакцию ЕС на украинский законопроект "О медиа", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России относительно письма спецпредставителя ЕС по правам человека Эндрю Гилмора об украинском законопроекте "О медиа".

В МИД РФ отметили, что ознакомились с ответом Гилмора на письмо постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова относительно рассмотрения Верховной радой Украины проекта закона "О медиа", где чиновник, в частности, утверждает, что законопроект в целом соответствует Директиве ЕС об аудиовизуальных медиа-услугах.

"В свою очередь хотели бы подчеркнуть, что положения украинского законопроекта "О медиа" нарушают права человека, в частности, противоречат ст. 11 Хартии ЕС об основных правах. Полагаем, что данный документ является ярким примером процветающей на Украине антироссийской пропаганды. Фактически вводится полный запрет на любую информацию о России и из России, кроме негативной", - говорится в комментарии МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что за последнее время случаи нарушения Киевом основополагающих прав человека в сфере свободы выражения мнения и защиты прав журналистов многократно фиксировались международными организациями. "Речь идет об убийствах неугодных журналистов, функционировании сайта "Миротворец", жесткой цензуре и запрете вещания российских СМИ", - пояснили в МИД РФ.

"Вызывает недоумение такое попустительство по отношению к Украине и ее "законотворчеству". Рассчитываем на более объективную реакцию ЕС на разработку данного законопроекта и отказ от фактического прикрытия дискриминационного подхода киевских властей к вопросам регулирования СМИ и свободы информации", - подчеркивается в сообщении.

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики 17 января рекомендовал Верховной раде Украины принять в первом чтении за основу законопроект о медиа. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков позднее заявил, что законопроект вызвал много дискуссий и будет дорабатываться.