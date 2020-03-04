Основной версией взрывов на военных складах в Балаклее остается диверсия

Служба безопасности Украины продолжает активное расследование обстоятельств взрывов на военных складах в г.Балаклее Харьковской области, экспертиза подтвердила основную версию – диверсию, однако следователи изучают и другие возможные причины произошедшего.



"Офис Генерального прокурора оснований для дальнейшего осуществления расследования другим органом досудебного следствия не установил. Инициированная Службой комплексная экспертиза подтвердила основную версию следствия. Согласно заключению эксперта, зафиксирован радиолокационными станциями Госпредприятия "Украэрорух" "пролет беспилотного летательного аппарата над территорией Арсенала связан с наступлением событий, а именно с применением (сбросом) неуправляемых боеприпасов площадках открытого хранения боеприпасов". Детонацию на складах вызвали взрывы термобарических боеприпасов объемно-детонирующего действия, которые были применены с беспилотного летального аппарата", - сообщили агентству в пресс-центре СБУ.



Вместе с тем, в спецслужбе подчеркнули, что следователи изучают и другие версии, которые привели к взрывам на артиллерийских складах.



По информации пресс-центра, в ходе досудебного расследования тщательно проверялась версия пожара с целью сокрытия недостачи боеприпасов.



Следствие установило, что действительно по результатам аудиторской проверки были установлены "риски недостачи боеприпасов на сумму 560 млн грн", то есть, на боеприпасы, которые были отпущены из Арсенала, в воинские части не поступили в установленном порядке документы об их получении. Однако путем встречных проверок в большинстве случаев была подтверждена отгрузка боеприпасов и сумма "рисков недостачи боеприпасов" уменьшена до 748 тыс грн.



"Таким образом версия сокрытия недостатка боеприпасов на сумму 560 млн грн не нашла своего подтверждения. Кроме того, сам факт подрыва Арсенала никак не повлиял и не мог повлиять на результаты аудиторской проверки", - проинформировали в СБУ.



Как сообщалось, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что основная версия о причинах пожара и взрывов на складе боеприпасов в Балаклее была политически ангажированной, а версия атаки на слады ударного беспилотного летательного аппарата не имеет под собой оснований. Он также рассказал, что за несколько дней до пожара ревизионная комиссия сделала вывод об огромной недостаче на этих складах.



Арахамия возглавляет временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы в Ичне (Черниговская обл.), Калиновке (Винницкая обл.), Балаклее (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривой Рог (Днепропетровская обл.).



В ночь на 23 марта 2017 года начались взрывы на территории 65-го арсенала близ Балаклеи. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая. В результате взрывов в Балаклее было разрушено и повреждено 392 объекта (жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер). В многоквартирном жилом фонде было повреждено 117 домов, из которых четыре подлежали сносу. В частном секторе было повреждено 228 домов, два разрушены. Повреждено 14 объектов социальной сферы.



Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что диверсия на территории 65-го арсенала (в/ч 1652) в г.Балаклея Харьковской области была осуществлена при помощи ударного беспилотного летательного аппарата



3 мая 2018 года в г.Балаклея Харьковской области на технической территории военного арсенала Министерства обороны возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов. Жертв и пострадавших нет.



15 ноября 2019 года на территории военных складов в Балаклее во время плановых работ по разминированию технической территории и погрузке боеприпасов на технику произошло несколько взрывов, в результате которых два военнослужащих-сапера погибли, еще пятеро были ранены. 17 ноября в больнице умер еще один военнослужащий, пострадавший от взрыва. По факту взрывов территориальное управление Государственного бюро расследований в Полтаве начало уголовное производство по ч.3 ст.425 (халатное отношение военного служебного лица к службе, причинившее существенный вред, совершенное в условиях особого периода) Уголовного кодекса Украины.

