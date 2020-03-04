Новым генпрокурором может стать юрист "Квартала 95" Ионушас

На сборе фракции "Слуги народа" прошло сигнальное голосование по кандидатуре генерального прокурора.



По итогам голосования победил депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, юрист "Квартала" Сергей Ионушас.



"По генпрокурору - все-таки завтра его (Руслана Рябошапку - Ред.) намерены отправить в отставку, судя по всему. На фракции прошло сигнальное голосование. Победил нардеп Ионушас. Это юрист "Квартала", - говорится в сообщении.

