Способное достроить "Северный поток — 2" судно взяло курс на порт Суэц

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может поучаствовать в строительстве газопровода "Северный поток-2", направилось в египетский порт Суэц, свидетельствуют данные порталов отслеживания положения морских судов Marine Traffic и Vesselfinder.



Трубоукладчик, вышедший из порта Находки в начале февраля, ранее направлялся в Сингапур и должен был прибыть туда 22 февраля. Однако 24 февраля, не дойдя до этого порта, судно изменило пункт назначения на порт Коломбо на Шри-Ланке.



По данным Vesselfinder, до нового места назначения "Академик Черский" может дойти ориентировочно 25 марта.



Министр энергетики России Александр Новак в декабре сообщал, что использование "Черского"- это один из вариантов достройки "Северного потока-2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна для этого.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".



Против "Северного потока-2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

