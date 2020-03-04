Украинская оппозиция требует от власти отметить 75-ю годовщину Дня Победы

Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) зарегистрировала в Верховной раде проект постановления "О праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Об этом сообщил во вторник председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук на сайте этой политической организации.



"Учитывая определяющее значение праздника Победы для Украины, с целью отметить бессмертный подвиг народа, почтить память павших, а также с целью усиления социальной защиты ветеранов войны, утверждения традиций уважительного отношения к ним и создания условий для сохранения памяти о Великой Победе, "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает с требованием отметить 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне", - пишет Виктор Медведчук.



ОПЗЖ потребовала от кабинета министров Украины обеспечить выплату дополнительной единовременной денежной помощи в размере не менее десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц: ветеранам войны; бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания; лицам, которые были насильно вывезены с территории бывшего Союза ССР на принудительные работы на территорию Германии или ее союзников, а также другим категориям населения, указанным в проекте постановления.



В проекте постановления отмечается, что при организации и проведении мероприятий по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов должна быть использована символика времен Великой Отечественной войны.



Постановление также предусматривает проведение Министерством образования и науки Украины в учреждениях общего среднего образования, учреждениях профессионального и высшего образования открытых уроков памяти, встреч с ветеранами войны.



Депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" считают, что Министерство иностранных дел Украины должно провести празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в посольствах Украины. ОПЗЖ предлагает Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины и Национальной общественной телерадиокомпании Украины подготовить тематические теле- и радиопередачи, посвященные 75-й годовщине Победы, чтобы это событие широко освещалось на радио и телевидении. Областным, местным государственным администрациям и исполнительным органам местного самоуправления рекомендовано провести праздничные мероприятие в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



Глава МИД Украины в минувшую пятницу заявил, что страна не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Он тогда добавил, что приглашение главе государства Владимиру Зеленскому принять участие в параде Победы в Москве пока не приходило.

