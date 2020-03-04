Лавров заявил о безальтернативности Минских соглашений

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя недавние заявления своего украинского коллеги Вадима Пристайко о возможности пересмотра минских соглашений, подчеркнул, что эти договоренности "безальтернативны".



Глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее заявил, что Киеву стоит начать поиски альтернативы минским переговорам, если в 2020 году на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса не пройдут местные выборы или затянется процесс разведения войск.



"Минские договоренности безальтернативны, и сегодня на переговорах мы это подтвердили", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.



"Я направил уже не первое обращение министрам иностранных дел Германии и Франции как участникам Нормандского формата с призывом не пропускать без реакции подобные провокационные заявления официальных лиц в Киеве, но к сожалению, пока наши партнеры по Нормандскому формату бездействуют в этом смысле", - добавил российский министр.

