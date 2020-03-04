На должность министра здравоохранения Зе предложил кардиохирурга Илью Емца

На сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил на должность министра здравоохранения Илью Емца.



Илья Емец был министром здравоохранения в правительстве Николая Азарова, но пробыл на посту меньше года, а потому под люстрацию не подпадает.



Напомним, что Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуги народа" предложил обновить Кабмин.



При этом Арсена Авакова Зеленский предложил оставить главой МВД. Также на своих постах останутся глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и Минюста Денис Малюська. Что касается Минобразования и Минкульту, то по ним "ведутся консультации".

