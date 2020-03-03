Как правильно оформлять коллекции денежных монет и марок

Создание нумизматических и филателистических коллекций – это отличная идея для хобби. Идея формирование монетных и марочных собраний принадлежит Петру І. Многие из дореволюционных коллекций сегодня сохраняются в музейных заведениях. Самые крупные из них принадлежат Эрмитажу. В них насчитывается более миллиона экземпляров, с которыми имеют возможность знакомиться посетители организуемых выставок. Чтобы приобрести монеты для частных нумизматических коллекций, можно воспользоваться услугами интернет-магазина Филторг.

Как выбрать тематику денежной коллекции

Выбор тематики для нумизматической коллекции – это достаточно сложная задача. Большинство собирателей отдают предпочтение покупке отечественных монет. Деньги, выпущенные в своей стране, приобрести намного легче. Их основным преимуществом считается доступная стоимость. Желающим узнать историю создания банкнот предлагается широкий выбор специализированной литературы и каталогов.

Начинающим коллекционерам рекомендуется обратить внимание на способ погодовки. Он предусматривает выбор определенного периода обращения монет. Повышенным спросом пользуется откладывание денег, находящихся в обороте в 1961-1991 годах, а также современных монет. Большинству собирателей удается стать владельцем от 90 и более процентов экземпляров. Коллекции юбилейных и памятных монет отличаются эстетической привлекательностью. Изделия из драгоценных металлов имеют достаточно высокую стоимость. Поэтому нумизмату придется потратить много финансовых средств. Редким, но интересным способом коллекционирования считается сбор монет определенного номинала.

Коллекционирование банкнот

Формирование коллекций бумажных банкнот началось только во второй половине прошлого века. В интернет-магазине Филторг можно заказать недостающие экземпляры для частной коллекции. С их помощью можно изучать историю государства. Наиболее популярными считаются деньги, выпущенные в царской России, в период СССР и в современном государстве. Многие нумизматы интересуются деньгами, которые находились в обороте других стран, расположенным в различных уголках земного шара. С помощью фильтров в поисковой системе сайта можно быстро найти банкноты, которые отличаются годом выпуска, стоимостью, номиналом. При желании можно приобрести памятные деньги, выпущенные к знаменательным датам.