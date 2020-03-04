Как сохранить белоснежную улыбку?

Рациональное питание и соблюдение личных правил гигиены позволят на длительное время сохранить целостность зубного ряда. Однако без систематического посещения кабинета стоматолога трудно обеспечить прочность эмалевого слоя. Визиты к врачу большинство пациентов откладывают на неопределенное время, так как они испытывают страх перед одним видом бормашины. Современная стоматология на Оболони от А до Я предлагает быстрое и безболезненное выполнение любых оздоровительных манипуляций.

Популярные стоматологические услуги

В перечень услуг, которые пользуются повышенным спросом у пациентов, входит:

лечение и удаление зубов;



протезирование;



устранение пародонтологических проблем;



исправление неправильного прикуса;



восстановление разрушенной зубной эмали;



имплантация.

При выполнении стоматологических процедур используются высококачественные анестезирующие препараты. Поэтому пациентам гарантируется максимальная комфортность и безболезненность врачебных манипуляций. Удалению подлежат только полностью разрушенные зубные пластинки. Рекомендуется также избавляться от неправильно растущих зубов, которые мешают правильно выполнять жевательные функции.

Протезирование и его основные виды

Отсутствие большого количества зубов доставляет много физических и эстетических неудобств. Изготовление съемных или несъемных протезных конструкций позволяет быстро избавиться от дискомфорта. Технология восстановления зубного ряда выбирается каждому пациенту индивидуально. Более дорогими являются несъемные системы, которые характеризуются повышенной прочностью и совместимостью с человеческим организмом. Природные элементы часто заменяются коронками, выполненными из металлокерамики или экологически чистой пластмассы. С ролью зубного корня успешно справляются металлические имплантаты.

К бюджетному варианту протезирований относится установка съемных бюгельных или пластинчатых протезов. Их можно заказать на сайте stomatclinica.com.ua. Бюгельные модели оснащаются миниатюрными замками, кламмерами, телескопическими коронками. Они надежно фиксируются на специальных опорах. При этом гарантируется равномерное распределение нагрузки на челюсти. Пластинчатые протезы не нуждаются в особенном уходе и характеризуются износостойкостью. Их стоимость зависит от вида и качества выбранного материала.