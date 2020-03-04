В Израиле выявили коронавирус еще у трех человек

Израильские медики выявили заражение коронавирусом еще у трех человек, среди которых один - школьник, сообщает The Jerusalem Post.



Всех одноклассников заразившегося подростка отправили на карантин. Он заразился вирусом после контакта с человеком, у которого был подтвержден Covid-19 - в магазине детских игрушек в городе Ор-Йехуда неподалеку от Тель-Авива.



Заражение также подтвердили у учительницы из города Кирьят-Оно, которая также посетила этот магазин. Ее учеников также отправили на карантин.



Третий случай заражения выявлен у человека, отправившегося на карантин после поездки в Италию.



Тем временем, в одной из больниц в городе Хайфа на севере страны открыли специальное отделение для заразившихся коронавирусом. Оно предназначено для лечения больных на всех стадиях заболевания. Всего в Израиле 15 подтвержденных случаев заражения вирусом, и тысячи человек на карантине.

