Украинские контрабандисты пытались вывезти в Румынию более 3,5 тыс. медицинских масок

На границе с Румынией в Закарпатской области группа злоумышленников пыталась незаконно переместить через украинскую границу партию медицинских масок. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.



"Незаконное перемещение через границу медицинских масок предотвратили сегодня ночью военнослужащие отделения инспекторов пограничной службы "Дюла" Мукачевского отряда", - говорится в сообщении.



Так, информацию о возможной противоправной деятельности на границе пограничники получили заранее от офицеров отдела внутренней и собственной безопасности.



Около часа ночи пограничный наряд, который патрулировал границу, обнаружил в нескольких десятках метров от госграницы пять полиэтиленовых пакетов. В них находились одноразовые медицинские маски.



Всего "предприимчивые" правонарушители планировали переместить в соседнюю Румынию 3650 штук таких изделий.



Сами же "курьеры", вероятнее всего, прибегли к бегству мотоциклом, на что указывают оставленные на почве следы разворота от транспортного средства.



Продолжаются поисковые мероприятия.

