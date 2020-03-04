Во Франции из парижских больниц украли более 8 тыс. медицинских масок

Из больниц в Париже во Франции похитили более 8 тыс. медицинских масок из-за распостранения в стране нового коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Parisien.



"Эпидемия краж в парижских и марсельских больницах. Тысячи защитных масок и бутылок гидроалкогольного геля, которые необходимы для предотвращения распространения коронавируса, были украдены в последние дни из государственных больниц этих двух городов, в результате чего усилили охрану запасов. В столице похитили не менее 8300 масок и 1200 бутылок спиртосодержащих растворов из нескольких публичных больниц в Париже", - сообщили в СМИ.



Сообщается, что еще две тысячи хирургических масок похитили из больницы Бишат, что на севере Парижа.



"В Марселе около 2000 хирургических масок были похищены из больницы Концепции", - указано в сообщении.



Отмечается, что коробки хранились в блоке больницы, к которому был доступ только у медицинского персонала и пациентов, которым проводили операции. После их исчезновения началось расследование.



Также сообщается, что стратегические запасы защитных масок во Франции оценивают в 160 млн штук.

