На сайте Рады опубликован проект постановления об отставке Гончарука

Проект постановления об отставке Алексея Гончарука с должности премьер-министра опубликован на сайте Верховной Рады.



Проект постановления №3158 от 4 марта уже рассмотрен парламентским комитетом.



"В соответствии с п.12 ч.1 ст.85 и ч.2 ст.115 Конституции Украины Верховная Рада постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича", - говорится в сообщении.



Инициаторами законопроекта выступили 14 народных депутатов, в том числе девять – фракции "Слуга народа" (включая первого замглавы фракции Александра Корниенко), по одному – фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь", два члена депутатской группы "За будущее", и один внефракционный депутат.



Как сообщалось, парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании во вторник вечером проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Алексея Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины и назначить на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

