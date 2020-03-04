Послы ЕС продлили санкции для Януковича и его соратников

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза продлил еще на год санкций для экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил в среду в Брюсселе дипломатический источник. При этом он не стал уточнять детали решения.



Вместе с тем, ранее стало известно, что экс-премьер Николай Азаров и экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий из списка исключены, а в отношении сына Януковича Александра санкции могут продлены только на полгода.



Таким образом, в санкционном списке вместе с В.Януковичем и его сыном останутся бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.



Санкции, введенные ЕС еще с 5 марта 2014 года в отношении 18 высокопоставленных чиновников времен президента Януковича в виде замораживания активов продлеваются на год. При этом многие из фигурантов санкционного списка регулярно оспаривают решение ЕС. Суд ЕС уже принял ряд решений в их пользу. При этом ряд экс-чиновников из списка исключены. Так, например, в прошлом году из санкционного списка был исключен Андрей Клюев, который оспорил это решение в Суде ЕС. После принятия решения в этом году в списке останется 10 имен.



Тогда, комментируя исключение Клюева из списка, на то время еще спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко написал, что, несмотря на снятие санкций ЕС с Клюева, правоохранительные органы Украины продолжают расследование в уголовном производстве в отношении экс-главы АПУ. Также он высказал мнение, что, несмотря на систематическое обжалования экс-чиновниками в Суде ЕС введенных в отношении них санкций, соответствующие судебные решения не являются безусловным основанием для ЕС об отмене ограничительных мер.



"Например, принимая во внимание соответствующие решения Суда ЕС об отмене предыдущих решений Совета ЕС о наложении санкций на (экс-министра энергетики времен президентства В.Януковича - ИФ) Эдуарда Ставицкого и (экс-премьера Украины времен президентства В.Януковича – ИФ) Николая Азарова, компетентные органы ЕС признали прогресс в расследовании ГПУ уголовных производств в отношении них достаточным основанием для продолжения санкций", - написал спикер Генпрокуратуры.



Как сообщалось, ЕС 5 марта 2014 года ввел санкции в виде замораживания активов в отношении 18 бывших высших чиновников Украины за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением.

