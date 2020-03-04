Корниенко: состав нового Кабмина утвердят пакетным голосованием

На внеочередном заседании парламента, которое состоится сегодня, 4 марта, народные депутаты не будут голосовать отдельно за каждого нового министра, а будут голосовать уже за список. Об этом в кулуарах ВР журналистам сообщил первый заместитель главы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.



"Списком утверждается правительство", - сообщил Корниенко.



Однако он подчеркнул, что каждый депутат ВР будет голосовать индивидуально, ведь "это написано в Конституции".



Корниенко отметил, что внеочередное заседание парламента начнется в 16:00 без изменений в повестке дня.



"Повестка дня не может меняться", - добавил он.



В Верховной Раде зарегистрировали в среду, 4 марта, проект постановления об отставке Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, что повлечет за собой отставку всего правительства.

