Как выбрать сканер штрих-кода: полезные подсказки

Для маркировки и учета товара современным точкам продаж и супермаркетам необходимо специальное оборудование, считывающее штрих-коды. В сферах торговли, транспортной и складской логистики, здравоохранения, а также в производственных отраслях сканирование штрих-кодов позволяет быстро обработать огромные объемы товаров для детализированной отчетности и минимизации ошибок.

Почему важно ответственно подойти к покупке сканера

Сканеры считывают 1D/2D-код маркировки, после чего раскодируют и направляют данные на ПК, кассовое оборудование или POS-терминал. Подходящее устройство можно подобрать на странице https://shop.reef.ua/skanery-shtrikhkodov.html , где представлены модели от надежных производителей для различных условий эксплуатации.

От грамотного подбора приборов для оптовой или розничной продажи зависит скорость обслуживания клиентов, а это непосредственно влияет на их впечатление и отзывы о компании. Рассмотрим детально, какой стоит купить сканер штрих-кодов для предприятия, исходя из его типа, и какие эксплуатационные параметры нужно учитывать в первую очередь.

Советы по подбору

Мини-маркет. Если аппарат нужен для торговой точки, в которой нет значительных очередей, нецелесообразно покупать дорогостоящие приборы с большим количеством дополнительных опций. Для этих условий подходят стандартные сканеры, которые способны обеспечить 200 сканирований в секунду и считывание исключительно линейной маркировки с контрастностью от 30%. Преимущества таких приборов — ценовая доступность, надежность и пыленепроницаемость.

Магазин среднего размера. Для точек продаж, в которых на кассе иногда собирается очередь из 3–5 покупателей, рекомендуются более скоростные модели (до 400 сканирований в секунду). Такие аппараты оснащены системой подтверждения и удобной подставкой, что освобождает руки кассира для ускорения работы.

Производство. Если скорость считывания критична, а на повторное сканирование плохо читаемого штрих-кода нет времени, используются промышленные сканеры. Устройства оснащены мощными оптическими системами и обладают высоким классом защиты от внешних факторов (от IP 54). Это гарантирует бесперебойную работу в условиях влажности, запыленности, плохого освещения и низких температур.

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При необходимости менеджеры расскажут об особенностях разных моделей, помогут выбрать оптимальный вариант для определенной сферы, условий эксплуатации и нагрузки.