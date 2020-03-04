Всемирный банк выделит $12 млрд на борьбу с коронавирусом

В ближайшее время Всемирный банк выделит крупную сумму - 12 млрд долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19, говорится в пресс-релизе финучреждения в среду, 4 марта.



"Средства выделяются, чтобы помочь странам-членам ВБ принять эффективные меры в ответ на коронавирус и, там где это возможно, ослабить его трагические последствия", - говорится в сообщении.



Отмечается, что 2,7 млрд долларов будет выделено через Международный банк реконструкции и развития (МБРР) - подразделение ВБ, занимающееся кредитованием государств со средним уровнем дохода, еще 1,3 млрд - через Международную ассоциацию развития (IDA), ориентированную на поддержку беднейших стран.



Еще ВБ высвободит 2 млрд долларов за счет перераспределения собственных расходов в связи с новыми приоритетами.



Ресурсы в размере еще 6 млрд будут выделяться через Международную финансовую корпорацию (IFC).



Отмечается, что беднейшие страны получат часть средств в виде грантов. Всемирный банк объединяет 189 стран.

