ВОЗ дала прогноз по коронавирусу в Украине

На сегодня есть высока вероятность того, что в Украине будет расти количество больных коронавирусом. Об этом на брифинге в среду, 4 марта, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт.



"Важно подчеркнуть, что вероятнее всего мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине. Однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания", - заявил Хабихт.

