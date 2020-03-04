Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины и поручил начать разработку плана.



Соответствующий указ № 61/2020 был обнародован на сайте президента.



"Кабинету министров Украины в установленном порядке обеспечить при участии Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины и Национального банка Украины разработку плана обороны Украины в соответствии с утвержденной настоящим указом структурой и внести его на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины", - указывается в тексте документа.



Структура плана обороны добавляется для служебного пользования.



Указ вступает в силу со дня его обнародования.

