В четырех городах Украины "минировали" синагоги

В Николаеве, Харькове, Житомире и Сумах в четверг, 4 марта, правоохранители искали взрывчатку в помещении синагог после анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщают пресс-службы областных управлений Нацполиции и Укринформ.



В Харькове и Житомире взрывчатки в синагогах не выявлено, в Николаеве и Сумах кинологи и взрывотехники продолжают проверять помещения.



Отмечается, что сообщения о минировании культовых сооружений поступали на электронную почту полиции утром в среду.

