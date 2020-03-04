В киевских школах усиливают контроль за состоянием здоровья учащихся

Всех учебные заведения столицы обязали усилить контроль за состоянием здоровья детей и в случае ухудшения самочувствия - измерять им температуру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.



"Все учебные заведения столицы обязали усилить контроль за состоянием здоровья детей и в случае ухудшения самочувствия, в первую очередь, измерять температуру", - говорится в сообщении.



Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский отметил, что родителям не стоит волноваться, ведь в каждом саду и школе контролируют состояние здоровья детей, продолжают проводить ежедневный мониторинг отсутствия учащихся и спрашивают присутствующих о самочувствии.



"При необходимости родители будут проинформированы о состоянии ребенка. Но надеемся на ваше понимание и просим, в случае обнаружения признаков заболевания у ребенка, оставить его дома и обратиться к семейному врачу", - отметил Валентин Мондриевский.



Он добавил, что учреждения обеспечены всем необходимым, в том числе, термометрами. Также в школы закупили дезинфицирующие средства.



"Мы ввели комплекс мероприятий и ограничим доступ к школам, в том числе, и родителям. В школах введен "пятиминутки здоровья" до и после уроков. Учителя напоминают ученикам о правилах личной гигиены и поведения при распространении инфекционных заболеваний. Правильная ежедневная коммуникация с детьми об элементарных правилах гигиены - важная часть целого комплекса мероприятий по предупреждению любых заболеваний", - сказал Валентин Мондриевский.



Указано, что руководители образовательных учреждений уже усилили дезинфекционный режим (влажная уборка, очистка поверхностей мебели, дверных ручек и т.п.; проветривания помещений, соблюдение температурного режима, соблюдение режима личной гигиены всех участников образовательного процесса).

