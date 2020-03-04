Рябошапка депутатам: Мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, и вам это не нравится

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.



"Мы сделали реформу, начали очищение и обновление, и, наверное, собственно, то, что мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, с которыми вы что-то решали, наверное, вам не нравится", - сказал Рябошапка на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в среду.



Журналистам по окончании заседании комитета генеральный прокурор сказал: "Они (народные депутаты – ИФ) видят, что ничего не могут "порешать"… и когда НАБУ работает вместе с Офисом генпрокурора, это может привести к неприятным последствиям для определенных олигархов и приближенным к ним. Очевидно, что это начинает вызывать обеспокоенность. Еще есть хороший прогресс по делу Приватбанка, "Укрнафты", и все эти вещи вынуждают некоторых людей двигаться быстрее и циничнее".



Отвечая на вопрос о том, найдется ли в Верховной Раде 226 голосов для его отставки, Рябошапка сказал: "Меня это не интересует".



Говоря о том, что он будет делать, если все-таки голоса за его отставку в Раде найдутся, генпрокурор сказал: "Буду думать, что я буду делать, а потом буду делать то, что я придумал".



Он также рассказал, что некоторые народные депутаты приходили к нему с просьбой назначить "своего прокурора". На уточняющий вопрос, из какой фракции были эти депутаты, Рябошапка сказал: "Из "Слуги народа".



Также Рябошапка указал на то, что один из инициаторов выражения недоверия генпрокурору, народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива несколько раз так и не явился к следователю для вручения подозрения в уголовном производстве.

